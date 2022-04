Roma-Bodo, Mourinho non ci sta: “Si sbagliano. E su Zaniolo…”

Roma-Bodo, le parole di Mourinho al termine della partita vinta dai giallorossi che hanno conquistato la semifinale di Europa League

“Essere in semifinale è la cosa più importante, ma il modo in cui abbiamo giocato con qualità e pressing alto penso è un segnale importante. Tutti capivamo di poter passare anche quando eravamo 1 o 2 a 0. Dopo Bodo ero molto fiducioso e ho avuto sempre la sensazione che fossimo superiori. Ci siamo concentrati solo sul calcio e sul campo, è inaccettabile vincere contro di loro solo alla quarta partita, ma era ciò che contava”. Così ha parlato a ‘Sky Sport’ José Mourinho al termine della vittoria della sua Roma contro il Bodo, che ha permesso ai giallorossi di conquistare la semifinale di Conference League.

“Un’atmosfera fantastica, la gente ha dimostrato empatia e passione, ma ora dobbiamo pensare al Napoli, che vuole vincere lo scudetto e noi vogliamo provare a finire quinti” ha aggiunto il tecnico. Mourinho ha parlato anche di bel gioco: “Giocare bene e vincere è fantastico e perfetto, giocare bene e perdere non piace. Piace solo a quelli che dicono che la propria squadra ha un’identità. Penso che noi giochiamo molto meglio di quanto la gente dica. Anche contro la Salernitana soprattutto nel secondo tempo abbiamo giocato davvero bene. Dire che siamo organizzati e abbiamo carattere è facile, ma penso che giochiamo molto meglio di quanto dice la gente. Oggi siamo stati la squadra più forte, all’intervallo ho detto che non si tratta di umiliare, ma di andare in semifinale e continuare a dominare la partita. Abbiamo avuto un’attitudine molto buona. Sono già 12 gare di Conference che giochiamo: è dura, ma siamo lì. Siamo noi che abbiamo la bandiera italiana in mano e nessun altro”.

Infine su Zaniolo: “Si parla troppo di lui, sarebbe meglio per lui e per noi, ma anche per il calcio italiano lasciarlo un po’ tranquillo. Oggi siamo riusciti a nascondere che lui giocava, sapevo che un giocatore come lui era importante oggi e sono molto contento di come ha fatto. Domani sarà in prima pagina”.