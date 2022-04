DIRETTA Conference League, Roma-Bodo/Glimt 4-0 | Tripletta Zaniolo LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Roma di Mourinho e il Bodo Glimt di Knutsen in tempo reale

La Roma ospita il Bodo/Glimt nella gara di ritorno valida per i quarti di finale di Conference League, che mette in palio un posto in semifinale contro la vincente tra PSV Eindhoven e Leicester nella terza competizione europea per club.

Da un lato i giallorossi di Mourinho, che agli ottavi avevano eliminato il Vitesse, hanno bisogno di una vittoria con due o più gol di scarto per evitare i supplementari e passare il turno. Dall’altro i norvegesi di Knutsen, squalificato dopo i fatti dell’andata di una settimana fa e rimpiazzato in panchina da Kalvenes, sognano di bissare almeno il pareggio della fase a gironi per continuare a sorprendere. Dopo il 2-1 subito in trasferta, in caso di successo di misura dei capitolini, invece, si andrà avanti con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Calciomercato.it vi offre la sfida dello stadio ‘Olimpico’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Roma-Bodo/Glimt

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Zalewski; Zaniolo, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Hoibraten, Wemban; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Koomson, Espejord, Solbakken. All. Knutsen (squalificato, in panchina Kalvenes)