Rinnovo col Milan: incontro in sede per la firma

Il Milan continua anche a lavorare in ottica futuro sul fronte rinnovi: il calciatore rossonero in sede per la firma sul nuovo contratto

Il Milan si prepara a sfidare se stesso. Sì, perché domani arriva un’altra avversaria fattibile sulla carta, ma assolutamente non da sottovalutare visti i precedenti. I rossoneri hanno perso diversi punti a favore delle piccole e contro il Genoa sono chiamati a evitare ulteriori frenate.

Si percepisce tanta pressione nell’ambiente, che aumenterebbe sensibilmente in caso di successo dell’Inter sul campo dello Spezia. La squadra di Simone Inzaghi giocherà prima dei cugini – alle ore 19:00 – e, se dovesse conquistare i tre punti, diventerebbe momentaneamente capolista a +1 sul ‘Diavolo’. Il club di Via Aldo Rossi, nel frattempo, continua a lavorare sul fronte rinnovi, dando uno sguardo importante anche al futuro. In particolare, Marco Nasti proseguirà la sua avventura al Milan. L’attaccante classe 2003, come riferisce ‘Sky’, si è recato questo pomeriggio nella sede dei rossoneri per mettere nero su bianco sul nuovo contratto.

Milan, Nasti in sede per il rinnovo

Per il talento un quadriennale fino a giugno 2026, con tanto di adeguamento. Segno di come i lombardi credino molto sulle qualità di questo ragazzo. Parliamo, infatti, di uno dei gioielli della Primavera allenata da Federico Giunti, nonché miglior marcatore. In campionato ha totalizzato 18 presenze, collezionando 12 gol e 6 assist. Nel suo bottino personale pure una marcatura in Youth League e una in Coppa Italia.