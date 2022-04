L’immagine di Mbappe non lascia dubbi, tifosi della Juventus increduli

Kylian Mbappe, in scadenza con il Psg, fa sognare i tifosi della Juventus con un’immagine pubblicata sui social

Kylian Mbappe è uno dei pezzi pregiati del calciomercato estivo. In scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain, il talento francese deve prendere la decisione sul suo futuro.

Da Parigi sono in pressing, anche con offerte faraoniche, per farlo tornare indietro su una decisione che sembrava già presa: l’addio al ‘Parco dei Principi’. Del resto c’è da tempo il Real Madrid con Florentino Perez che non ha mai fatto segreto di volerlo vedere indossare la maglia blanca. Una possibilità che è tutt’ora in piedi, anche se da qui a dire che l’affare è già fatto ce ne passa.

Come ce ne passa dal fare di un’immagine social un indizio di mercato. Però ai tifosi per sognare basta davvero poco e quelli della Juventus si sono letteralmente scatenati dopo aver visto l’ultima storia pubblicata proprio da Mbappe: la scritta Zebra, simbolo della Juventus, seguita da una clessidra e da ‘soon’.

Calciomercato Juventus, la zebra di Mbappe fa sognare i tifosi

Ai tifosi della Juventus non è parso vero e sui social si sono letteralmente scatenati. Per molti quello di Mbappe è un chiaro messaggio in ottica mercato, altri la prendono più a ridere, ben consci che molto probabilmente si tratterà di qualcosa che poco ha a che fare con la Juventus. Ma fantasticare non costa niente ed allora ecco qualche tifoso immaginare un tridente da favola: Mbappe–Vlahovic–Chiesa.

Ecco alcuni tweet:

Mbappe ha deciso di farmi sclerare pic.twitter.com/6MZD8FFOqf — G😻🐆 (@gcomeg) April 14, 2022

Se arriva Mbappé tengo Alex Sandro come foto profilo fino a quando non alziamo la maledetta pic.twitter.com/n9On6y8vhm — Alepa.le (@alepa_le) April 14, 2022

VLAHO

E

MBAPPE 🤯😭🤯🤯🤯🤯🤯😭🤯 https://t.co/nZRsyw0wP9 — A R O O B. Finoallafine FEDE (@aroobkf) April 14, 2022