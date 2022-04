Accordo per il dopo Haaland: Juve e Inter restano a guardare

Il Borussia Dortmund ha trovato l’accordo per il dopo Haaland. Per il calciatore, che piace anche a Juventus e Inter, è tutto fatto

I prossimi saranno i mesi di Erling Braut Haaland. L’attaccante dopo l’avventura con la maglia del Borussia Dortmund è pronto a salutare tedeschi e a trasferirsi in un club di primissimo livello.

Il norvegese è stato accostato con forza a Real Madrid, Psg e Barcellona ma negli ultimi giorni la squadra pronta a far saltare il banco appare essere il Manchester City di Pep Guardiola. I Citizens sarebbero pronti a garantire uno stipendio da 30 milioni di euro a stagione per cinque anni. A questa spera andrebbero sommate poi quelle della clausola da 75 milioni di euro e le commissioni da 70.

Calciomercato, niente Inter e Juventus per Adeyemi

I tedeschi chiaramente non si faranno trovare impreparati da una cessione annunciata da tempo. Ecco che come riporta ‘SkySports’, sono pronti a mettere le mani su Karim Adeyemi. Un’operazione che sembrerebbe già chiusa per 35 milioni di euro.

Il tedesco, classe 2002, che in stagione con la maglia del Salisburgo, ha segnato già 20 gol in 38 partite, è dunque pronto a raccogliere un’eredità pesante. Ma anche per lui Dortmund si preannuncia una tappa intermedia. Sul calciatore si registra da tempo l’interesse dei grandi club come il Barcellona, che certamente ne seguiranno la crescita.

Lo faranno anche Inter e Juventus, squadre a cui è stato accostato nelle settimane scorse. Appare difficile, però, che se il talento di Adeyemi dovesse davvero esplodere, le italiane possano farsi sotto. Il calciatore tedesco potrebbe seguire le orme di Haaland, ad un passo dalla Juve prima del trasferimento in Germania, e poi impossibile da acquistare per gli altissimi costi.