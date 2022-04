Volta le spalle a tutti, la Juve trema: è già un’ossessione

Il futuro del calciatore fa tremare la Juve e delinea un nuovo scenario in ottica calciomercato. L’affare è già diventato un’ossessione

La Juve aspetta nuove piste e scenari sul calciomercato. In particolare, a centrocampo dove un colpo di alto livello dovrà essere portato a termine e potrà innalzare il gioco di Massimiliano Allegri.

Un altro innesto fondamentale potrebbe arrivare anche sugli esterni. È in quella zona di campo che, al netto del recupero di Federico Chiesa, un profilo importante potrebbe essere portato a Torino. Da mesi si parla del possibile approdo di Ousmane Dembele alla Vecchia Signora. Il laterale d’attacco francese è in scadenza di contratto con il Barcellona, con cui, però, le trattative sono riprese e soprattutto le prestazioni agli ordini di Xavi sono di livello. E se si considerano gli assist sono superlative. Il futuro dell’ex Borussia Dortmund, però, è sempre più in bilico, tanto che nuove squadre ora sono pronte a iscriversi alla corsa.

La Juve si allontana: altra pretendente super per Dembele

In Italia e anche all’estero, oltre alla Juve, da mesi si parla del PSG come destinazione ideale per Dembele, in caso di addio al Barcellona. L’esterno, soprattutto se dovesse arrivare anche Zinedine Zidane in panchina, troverebbe un’opportunità forse ideale. E invece non è l’unica. Secondo quanto riporta ‘El Nacional’, infatti, anche il Manchester United resta in primissima linea per ingaggiare il calciatore a parametro zero. Lì, sulla panchina dei Red Devils, c’è quel Ralf Rangnick che lo voleva già al Lipsia. Il gradimento dell’allenatore per Dembele è definito ‘ossessione’ e questo fa capire quanto l’operazione possa decollare nelle prossime settimane.