Dzeko subito via senza rinnovo, destinazione shock

Indiscrezione proveniente dalla Spagna sul futuro di Edin Dzeko. Possibile addio immediato senza rinnovo

È già vigilia di campionato per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri torneranno in campo domani contro lo Spezia dell’ex Thiago Motta con l’obiettivo di avvicinare ulteriormente la vetta della classifica, in attesa del recupero col Bologna.

Nell’ultimo turno contro il Verona è tornato al gol anche Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco era reduce da un periodo negativo dopo l’ottimo girone di andata. Nel frattempo, dalla Spagna arriva un’indiscrezione proprio sul futuro dell’ex Roma. L’esperto centravanti ha un contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2023, ma il club nerazzurro sta già valutando di offrirgli un rinnovo. Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, il giocatore è felice all’Inter ma avrebbe ricevuto offerte importanti per proseguire la sua carriera all’estero. A 36 anni, restare in nerazzurro fino alla scadenza del contratto e prolungarlo significherebbe per l’attaccante chiudere la sua carriera a Milano. Per questo motivo, riferisce il portale, Dzeko starebbe riflettendo sul proprio futuro.

Calciomercato Inter, l’indiscrezione sul futuro di Edin Dzeko

Come riferito dal portale spagnolo, se non dovesse rinnovare con l’Inter Dzeko scommetterebbe sul suo addio già la prossima estate. La MLS ha già bussato alla porta, così come il Qatar, ma se lascerà la squadra nerazzurra sarebbe per un altro club europeo, con ogni probabilità in Premier League dove ha già trionfato col Manchester City. Potrebbe dunque cambiare anche il futuro dell’esperto attaccante bosniaco. Staremo a vedere.