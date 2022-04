Calciomercato Inter, intreccio con la Juve: colpo di scena Barella

Il calciomercato Inter si intreccia ancora una volta con il calciomercato Juventus. Colpo di scena Barella

Altra serata di grande calcio in Champions League martedì sera con la sconfitta dolce per il Real Madrid che ai supplementari passa un turno che si era complicato tantissimo contro il Chelsea. Decisiva la rimonta con le reti di Rodrygo e Benzema che regalano a Carlo Ancelotti l’accesso alle semifinali. Non è passata sottotraccia però la reazione nella ripresa da parte di Toni Kroos, stizzito al momento della sostituzione. Un avvicendamento poco gradito e che potrebbe anche essere esemplificativo di ciò che potrebbe accadere in estate, quando il Real andrà a caccia di un erede.

Nello specifico secondo quanto sottolineato da ‘DonDiario.com’, Kroos potrebbe lasciare il club iberico in estate in virtù anche del contratto in scadenza a giugno 2023. In questo senso il portale evidenzia come i profili per la sua eredità potrebbero essere tre, uno dei quali sarebbe Nicolò Barella.

Florentino Perez, come ribadito dalla testata spagnola, sarebbe alla ricerca di un sostituto di Kroos con tre calciatori plausibili: Nicolò Barella, Jude Bellingham e Youri Tielemans. Nel caso dell’inglese del Borussia Dortmund lo considerano come il nuovo Modric, ma il club tedesco senza offerte milionarie non lo farà partire.

Calciomercato Inter, Barella erede di Kroos: sulla lista del Real Madrid c’è anche Tielemans

Barella ha dimostrato invece negli anni di essere un centrocampista molto importante, autentico pilastro dell’Inter, con tanto di contratto prolungato nei mesi scorsi e di conseguenza molto lungo. Discorso differente per Tielemans, spesso accostato anche alla Juventus, che he l’accordo in scadenza 2023 e nei suoi anni in Premier ha visto crescere le proprie quotazioni. La richiesta del Leicester si assesta sui 25 milioni di euro e potrebbe essere uno degli affari del prossimo mercato.