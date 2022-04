Bremer all’Inter, l’annuncio ufficiale del presidente

L’annuncio sul futuro di Gleison Bremer, il difensore rivelazione di questa stagione in Serie A

Con molta probabilità Gleison Bremer lascerà il Torino a fine stagione. Il prolungamento siglato ufficialmente ad inizio febbraio con i granata fino al 2024, consentirà al presidente Urbano Cairo di incassare una cifra importante dalla sua cessione evitando così di entrare in quello che sarebbe stato l’ultimo anno di contratto.

In Italia l’Inter resta ovviamente in pole position, dopo i primi contatti avanzati sia con il Torino che con l’entourage del calciatore. Lo stesso Bremer avrebbe già raggiunto un’intesa di massima per il nuovo ingaggio con il club nerazzurro, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 3,5 milioni netti a stagione.

Non si escludono comunque proposte irrinunciabili in arrivo dall’estero, visto che il brasiliano nelle ultime settimane è stato osservato da top club come il Bayern Monaco, Tottenham e Liverpool. Cairo avrebbe promesso al calciatore di farlo partire a fronte di una richiesta da 25/30 milioni di euro, sebbene il suo reale valore nel frattempo sia schizzato sui 50 milioni.

Calciomercato Inter, Cairo apre: “Hanno mostrato molto interesse”

Intervenuto in occasione dell’assemblea di Lega di questo pomeriggio, proprio il presidente Cairo ha aperto alla cessione di Bremer all’Inter: “Quanto vale? Non lo so. L’Inter si è già fatta sentire? C’è molto interesse, anche all’estero, ma aspettiamo e vediamo, prima finiamo il campionato”.

Faranno però discutere maggiormente le parole del numero uno granata sul futuro di Andrea Belotti: “Va a scadenza, potrebbe aver già firmato con qualcuno, dal 1 febbraio è libero, forse doveva comunicarlo, ma teoricamente era libero di farlo e potrebbe averlo fatto. Deluso da questa cosa? Di questo tema non parlo più, ho già parlato”.