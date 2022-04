Fanno sul serio per Belotti, ritorno di fiamma in Serie A

Tiene banco ancora il futuro di Andrea Belotti, il centravanti ha mercato in Serie A: la tentazione per andare via dal Torino

Quella che potrebbe essere l’ultima stagione con la maglia del Torino per Andrea Belotti è stata fin qui davvero negativa tra infortuni, querelle contrattuale e in generale un rendimento non all’altezza del suo standard (solo 5 gol in campionato). Al momento, il rinnovo, pur non totalmente da escludere, appare lontano e si sfoglia la margherita per capire la sua prossima destinazione.

‘Tuttosport’ fa il punto della situazione e spiega che il ‘Gallo’, al momento, non vedrebbe con particolare entusiasmo piste estere. Con la sua famiglia, vorrebbe restare in Serie A. Per vari motivi, le tre big principali (Juventus, Inter, Milan) sono da escludere. Sondaggi da parte di Roma, Napoli e Atalanta sono stati portati avanti. Ma nei primi due casi, l’attaccante sarebbe solo una riserva di lusso, nel terzo c’è l’incognita sul futuro del club bergamasco (con o senza Europa). Si fa largo dunque la Fiorentina, con quotazioni in ascesa nella corsa all’Europa e con la sensazione che almeno uno tra Cabral e Piatek potrebbe non rimanere, soprattutto il secondo che ha rallentato dopo un ottimo avvio.