Recupero e subito titolare: Pioli cambia così il Milan

Ieri il segnale era stato chiaro, oggi è arrivata la conferma: Stefano Pioli riabbraccia una pedina chiave del suo Milan

Ancora un recupero per il Milan di Stefano Pioli. Dopo quelli di Ante Rebic e Samu Castillejo, che ieri si erano allenati in gruppo, dopo aver saltato la trasferta di Torino, il mister riabbraccia un altro elemento, chiave della squadra.

I rossoneri sono tornati ad allenarsi in mattinata a Milanello, per continuare a preparare il match contro il Genoa, in programma venerdì sera alle ore 21.00. Domani sarà già vigilia e le idee sono molto chiare.

Pioli dovrà fare a meno, come raccontato ieri, di Zlatan Ibrahimović, oltre che ovviamente di Simon Kjaer e Alessandro Fiorenzi. Si unirà alla lista degli indisponibili anche Alessio Romagnoli, che sta continuando a svolgere un lavoro differenziato.

La buona notizia dal centro sportivo di Carnago è legata a Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, che come Rebic, Castillejo e Ibra, non era disponibile per il match contro il Torino, ci sarà per la partita con la squadra ligure.

L’ex Empoli – come appreso dalla redazione – è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Una buona notizia, che ha confermato le buone sensazioni avute ieri, quando Bennacer, aveva lavorato sul campo ma già con il pallone.

Milan, le possibili scelte di Pioli contro il Genoa

E’ molto probabile, dunque, che l’algerino ritrovi una maglia da titolare a centrocampo al fianco di Sandro Tonali. Possibile l’avanzamento di Franck Kessie sulla trequarti, fattore San Siro permettendo. Il resto della formazione non dovrebbe discostarsi molto da quella vista contro gli uomini di Juric, con Mike Maignan tra i pali, difesa a quattro con Calabria, Tomori, Kalulu e Theo Hernandez. In avanti non si toccano Leao e Giroud. A destra, ennesimo ballottaggio tra Messias e Saelemaekers, con quest’ultimo che potrebbe essere confermato. L’allenamento di domani, alla vigilia, scioglierà chiaramente gli ultimi dubbi.