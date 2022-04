L’Inter non vuole rischiare: Inzaghi aspetta il derby, ecco cosa succede

L’Inter si concentra sui prossimi impegni che potrebbero essere cruciali per la sua stagione. Inzaghi potrebbe lasciarlo fuori in vista del derby

Il derby è sempre il derby e se è in partita secca assume ancora più fascino. La stracittadina tra Inter e Milan si accende in campionato, ma sarà un crocevia essenziale per la Coppa Italia.

E ancora con qualche dubbio di formazione per Simone Inzaghi. Il tecnico ha recuperato Stefan de Vrij e l’ha schierato contro il Verona, ma a fine primo tempo è stato costretto a sostituirlo a causa di un nuovo possibile ko. Di infortuni veri e propri non ce ne stanno. L’ex tecnico della Lazio, però, in questa stagione ha avuto a disposizione il centrale solo a singhiozzo e allora la cautela è massima per un elemento fondamentale nella retroguardia nerazzurra.

🇳🇱 #Inter – Lavoro personalizzato in campo ad alta intensità per Stefan #deVrij nella seduta odierna ad Appiano Gentile. Inzaghi potrebbe preservarlo con lo Spezia per averlo al meglio nel derby di coppa contro il #Milan 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) April 13, 2022

Inzaghi non rischia nulla: de Vrij vede il derby

Gli ultimi aggiornamenti intanto arrivano dagli allenamenti in casa Inter. Lavoro personalizzato in campo e ad alta intensità per de Vrij nella seduta di oggi, svoltasi ad Appiano. Nonostante le condizioni dell’olandese siano in miglioramento, l’allenatore potrebbe decidere di preservarlo contro lo Spezia, in modo da averlo contro il Milan nel match di Coppa Italia e ormai pienamente recuperato.