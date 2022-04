La Juve ora è in emergenza: infortunio UFFICIALE e diagnosi

La Juve vuole vivere un finale di stagione da protagonista, ma deve fare i conti anche con le condizioni fisiche di alcuni dei suoi migliori interpreti. Nuovo infortunio in casa bianconera

La partita contro l’Inter sembrava aver spento le speranze scudetto, ma poi non è stato esattamente così. I bianconeri, infatti, con la vittoria contro il Cagliari e i passi falsi di Milan e Napoli si ritrova in lizza, almeno numericamente, per il titolo.

Ma non ditelo a Massimiliano Allegri che, anche qualche settimana fa, negava il coinvolgimento dei suoi nella bagarre per il primo posto. Intanto, le cose non vanno troppo bene per il tecnico, almeno sotto il punto di vista degli infortuni. La situazione a centrocampo non è a affatto delle migliori. Come riportato ufficialmente dalla Juve, infatti, “durante l’allenamento di ieri Arthur ha riportato un trauma contusivo–distorsivo della caviglia destra; gli accertamenti radiologici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno escluso un significativo interessamento capsulo legamentoso e pertanto le sue condizioni saranno monitorate di giorno in giorno”. Un ko doloroso per i bianconeri che, a questo punto, hanno veramente a disposizione solo Adrien Rabiot e Denis Zakaria per la prossima partita di campionato contro il Bologna.