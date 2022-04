Champions League, Liverpool e Manchester City volano in semifinale

Liverpool e Manchester City raggiungono in semifinale Villarreal e Atletico Madrid. La cronaca delle due partite

Liverpool–Villarreal e Manchester City–Real Madrid. Sono le due semifinali della Champions League 2021-2022.

Dopo le due spagnole Villarreal e Real Madrid, le due squadre inglesi che si stanno contendendo la Premier League conquistano il penultimo atto della massima competizione europea. I Citizens pareggiando, con grande sofferenza e una rissa nel finale, sul campo dell’Atletico Madrid, mentre il Liverpool di Klopp al termine di una gara spettacolare ad Anfield ma con la qualificazione mai in discussione alla luce del 3-1 dell’andata. Di Konate e Firmino, autore di una doppietta, le reti che regalano a Klopp la semifinale. Ancora in gol l’uomo mercato Darwin Nunez, che non basta però al Benfica. Saranno così Liverpool e Villarreal e Manchester City e Real Madrid a sfidarsi per la finalissima di Parigi.

ATLETICO MADRID-MANCHESTER CITY 0-0

LIVERPOOL-BENFICA 3-3 (21′ Konaté, 32′ G. Ramos, 55′, 65′ Firmino, 73′ Yaremchuk, 81′ Nunez)