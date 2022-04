Addio Milan, 70 milioni in arrivo dal PSG

Il Paris Saint-Germain starebbe preparando 70 milioni di euro. Milan sempre più lontano: l’indiscrezione

Un nuovo stop per Zlatan Ibrahimovic che complica la corsa scudetto del Milan di Pioli. Lo svedese resterà lontano dai campi per una decina di giorni e salterà anche il derby di Coppa Italia con l’Inter.

L’attacco sarà ancora tutto sulle spalle di Giroud, con un trend piuttosto negativo da invertire in fretta per i rossoneri. Nel frattempo, circolano diversi nomi per la prossima stagione, da Origi e Belotti fino al sogno Darwin Nunez. Nelson Verissimo, allenatore del Benfica, è di fatto rassegnato: “È la legge del mercato. Ovviamente tutti vorremmo tenere giocatori come lui, ma i club hanno bisogno di soldi per gestire il quotidiano. Se dovrà andarsene lo accetteremo, in Portogallo ormai va così da tempo. Dobbiamo pensare a come prendere e valorizzare altri profili come lui, poi ci sono mercati più forti e quindi alcuni giocatori non possiamo trattenerli”.

Il gioiello uruguaiano è anche nel mirino del PSG: stando a ‘The Athletic’, infatti, il club parigino starebbe preparando un’offerta da ben 70 milioni di euro. Il Milan, dunque, è sempre più lontano.