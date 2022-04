La trequarti latita, Maldini ha la soluzione | Colpo ‘italiano’: può partire

Il Milan deve rinforzare praticamente tutti i reparti, con la trequarti che ha lasciato parecchio a desiderare: la soluzione può essere ‘italiana’

I problemi offensivi del Milan continuano a condizionare la stagione dei rossoneri. Lo scudetto è diventato un po’ più complicato dopo il pareggio col Torino, a reti inviolate, con l’Inter che è tornata pericolosa e potenzialmente avanti grazie alle ultime due vittorie.

A preoccupare Pioli è un appunto l’attacco spuntato, Giroud sta facendo bene ma non è mai stato un goleador e gli spazi che prova ad aprire il francese non vengono sfruttati benissimo. Al contrario, i tre trequartisti fanno grandissima fatica a trovare la via del gol. Dopo il magic moment, Leao è in un periodo di flessione mentre Brahim Diaz non segna da settembre e anche a livello di assist il 10 latita. Messias è poco abituato a certi livelli, Saelemaekers non è il giocatore che fa la differenza. La difesa è solita, il centrocampo pure, il nocciolo della questione – tutti d’accordo – è proprio negli ultimi 30 metri.

Milan, Barak sacrificato dal Verona: la cifra

In Serie A c’è un giocatore che proprio in quel reparto sta facendo una stagione clamorosa, da livello europeo considerando i numeri. Si tratta di Antonin Barak, trequartista del Verona attualmente alle prese con qualche noia fisica ma che ha collezionato 10 gol in 25 partite. Il ceco è stato senza dubbio ‘aiutato’ dal fatto che calcia lui i rigori, ma la grande stagione è oggettiva. Il Milan ha acceso i riflettori e non solo Maldini. Come riporta ‘L’Arena’, il Verona potrebbe dire addio ad almeno un paio di big con Barak in testa. L’ex Udinese è valutato almeno venti milioni di euro, ma oltre ai rossoneri si parla anche di club della Premier League. Anche il riscatto di Simeone dal Cagliari per 12 milioni non è scontato, mentre Casale piace parecchio alla Lazio che lo insegue da mesi.