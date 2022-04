A rischio i piani di Allegri: l’Arsenal insidia la Juventus

La Juventus rischia di non riuscire ad accontentare Allegri sul mercato: dopo il caso Vlahovic, l’Arsenal prova il nuovo inserimento

A Torino dei rimpianti per la stagione in corso ci sono. Perché nonostante i tanti passi falsi, e in attesa dei recuperi, la vetta della classifica dista solo sei punti e in Champions League il Villarreal ha fatto l’impresa col Bayern Monaco. I bianconeri, però, ripartiranno con una certezza: Massimiliano Allegri.

Dopo tre estati in fila con un cambio in panchina, la Juventus ha deciso di affidare la guida tecnica per quattro stagioni al livornese: una stabilità che dovrebbe portare dei benefici a lungo termine. ‘Max’ è anche l’uomo che sta dettando la linea sul mercato, quella che ha portato all’addio a zero di Paulo Dybala, considerato non più indispensabile e troppo oneroso. Tra le diverse indicazioni di Allegri per il mercato estivo, però, rischia di saltarne una: l’inserimento dell’Arsenal scombina i piani di ‘Madama’.

La Juve chiede lo sconto all’Atletico, ma l’Arsenal tenta Morata

Nella decisione di salutare Paulo Dybala ci sono tante motivazioni in gioco, compresa una maggiore valorizzazione di Dusan Vlahovic. Il serbo è divenuto il centro gravitazionale di ogni progetto bianconero, con Massimiliano Allegri che vorrebbe virare su un 4-3-3 proprio per permettere all’ex ‘Viola’ di essere servito nel migliore dei modi. Il tecnico livornese ha avallato il possibile riscatto di Alvaro Morata, che avverrà solamente in caso di uno sconto da parte dell’Atletico Madrid: come rivelato da Calciomercato.it, entro la fine di aprile la Juventus vorrebbe risolvere la questione.

A complicare i piani dei bianconeri però, come riportato da ‘Mundo Deportivo’, ci sarebbe ancora una volta l’Arsenal. I ‘Gunners’ hanno ancora il dente avvelenato con ‘Madama’, che a gennaio gli ha strappato Dusan Vlahovic dalle mani. L’obiettivo della Juventus è quello di non andare oltre i 15 milioni per il riscatto dello spagnolo, invece dei 35 pattuiti due estati fa con i ‘Colchoneros’. A tentare il club madrileno, come detto, ci sarebbe l’Arsenal: i londinesi sarebbero disposti ad investire 30 milioni per consegnare Morata ad Arteta. I piani di ‘Max’ rischiano seriamente di essere scombinati, anche se la preferenza dello spagnolo resta per i bianconeri.