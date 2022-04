CMIT TV | La Juventus esce allo scoperto: “Milinkovic primo obiettivo”

Alla CMIT TV è intervenuto anche il giornalista Pepe Ferrario che ha detto la sua sulla corsa scudetto e su Dybala all’Inter e Milinkovic alla Juventus

Dalla battaglia scudetto al mercato di Inter e Juventus: nel corso della diretta su Twitch della CMIT TV è intervenuto anche il giornalista ‘Mediaset’ Pepe Ferrario, che è partito proprio dalla lotta al titolo: “Ogni volta che abbiamo parlato di favorite siamo stati smentiti. L’Inter è attrezzata per vincere questo scudetto. Il Napoli ha mantenuto un’ossatura molto forte e ha l’attaccante più forte che è Osimhen. Ogni partita ha un suo grado di difficoltà notevole”.

DYBALA – “Dybala al posto di Lautaro? Senza discutere il valore di Dybala che prenderei subito in qualsiasi squadra, lo prenderei sempre, però se cedessi Lautaro non prenderei calciatori equivalenti, ma diversi e avrei bisogno poi di sostituire Martinez. Penso che l’Inter eventualmente voglia unire Dybala a Lautaro liberandosi poi di un altro calciatore. Lo vedo come sostituto di Sanchez. Penso possa essere questa l’idea al netto delle difficoltà del caso. Non c’è solo l’Inter. Sanchez il suo l’ha fatto però ha una certa età e un certo ingaggio”.

MILINKOVIC – “Serve sempre. A me è arrivata da una fonte juventina la volontà di provarci concretamente ad arrivare a Milinkovic-Savic, trovando anche il pieno gradimento del calciatore. Mi è stato indicato come primo obiettivo, molto più di Zaniolo su cui ci sono perplessità dal punto di vista fisico. Milinkovic è invece in assoluto la prima carta sul tavolo dei possibili obiettivi della Juve“.

ORIGI-MILAN – “Colleghi mi confermano che sia un’operazione ben avviata. Alcuni dicono che sia anche già concretizzata. Può essere utile? Si, lo è. Sa il fatto suo. Chiunque arrivi al Milan può migliorare la situazione in attacco. Ibra non c’è dall’anno scorso”.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: il PSG su Milinkovic-Savic

Al contrario dalla Spagna, secondo quanto sottolineato da ‘Todofichajes.com’, il PSG è in questo momento nella posizione migliore per arrivare a Milinkovic-Savic. La Juventus ad oggi raggiungerebbe solo 65 milioni di euro per provare a convincere la Lazio, mentre da Parigi sarebbero disposti a coprire le richieste di Lotito che ammontano a 80 milioni di euro.

Il calciatore dal canto suo vuole però continuare in Serie A anche se il PSG è in trattativa con il suo agente per sbloccare l’operazione provando a raggiungere un accordo per l’estate.