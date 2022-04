CM.IT | Dalla Juventus alla Lazio: le ultime su Danilo

Più volte accostato alla Serie A, Danilo è al centro di numerose voci di mercato che coinvolgono anche Juventus e Lazio

Avversarie in campionato tra circa un mese, Juventus e Lazio sono protagoniste anche di numerosi incroci di mercato che non si limitano alle possibili trattative per Milinkovic-Savic. A caccia di rinforzi a centrocampo, i due club italiani potrebbero entrare in rotta di collisione per alcuni obiettivi, soprattutto all’estero. Molto attiva in Sudamerica, grazie ai buoni rapporti con l’entourage del calciatore, la Juve già da tempo ha iniziato a monitorare un talento del Palmeiras.

Stiamo parlando di Danilo, centrocampista mancino che ha calamitato su di sé le attenzioni di diversi club europei. Nei giorni scorsi, si è parlato anche di un interessamento molto concreto da parte di Marsiglia e Lazio per il 20enne, ma le informazioni in possesso di Calciomercato.it tendono ad escludere un simile scenario. Di sicuro, il ragazzo di Salvador è seguito con estremo interesse in Europa, ma ad oggi i contatti più concreti si registrano in Premier League, non solo su sponda Arsenal.

Calciomercato Juventus e Lazio, ecco il prezzo di Danilo

Con 97 presenze, 8 gol e 6 assist, Danilo è uno dei migliori prodotti del Palmeiras che spera di monetizzare al massimo dalla sua eventuale cessione. Proposto anche a Milan e Roma lo scorso anno, il centrocampista viene valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro dalla società paulista. Una cifra decisamente più alta rispetto agli 8-10 milioni richiesti ad inizio 2021, quando anche il Benfica prese informazioni sul ragazzo.