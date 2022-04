Marotta ride, hanno scelto l’Inter: Juve e Milan si arrendono

L’Inter conferma Simone Inzaghi in panchina e pianifica il mercato per la prossima estate. Tre obiettivi prioritari nella lista degli acquisti di Marotta e Ausilio

L’Inter ripartirà da Simone Inzaghi anche nella prossima stagione, indipendentemente da come finirà la corsa scudetto che vede i campioni d’Italia in piena lotta e con il destino nelle proprie mani dopo gli ultimi risultati.

Di recente lo ha confermato anche l’Ad Beppe Marotta: il club nerazzurro è soddisfatto del lavoro del tecnico piacentino, chiamato nel difficile compito di rimpiazzare Antonio Conte in panchina. E insieme all’ex Lazio, Marotta e Ausilio pianificano le mosse per il mercato della prossima estate sempre nel rispetto della sostenibilità economica e dei paletti imposti dalla famiglia Zhang.

Lautaro Martinez potrebbe essere il sacrificato eccellente tra i big come successo con Lukaku e Hakimi la scorsa estate, insieme a de Vrij la cui cessione appare molto probabile come scrive il quotidiano ‘La Repubblica’. Il sostituto è già stato individuato da tempo e corrisponde al profilo di Bremer, che a suon di prestazione sta facendo lievitare il prezzo del suo cartellino oltre i 25 milioni di euro. L’Inter ha scelto il brasiliano per il pacchetto difensivo e insiste la coppia Frattesi-Scamacca del Sassuolo per rinforzarsi a centrocampo e in attacco.

Calciomercato Inter, c’è il via libera di Scamacca e Frattesi

Per l’ex Monza sarebbe in programma un summit dopo Pasqua tra il suo agente e il Dg neroverde Carnevali per capire quali siano le intenzione del sodalizio emiliano sul giocatore. Marotta e l’Inter avrebbero il gradimento di Frattesi (prezzo intorno ai 25 milioni) che piace anche a Roma e Juventus sul mercato. Anche Scamacca avrebbe dato il suo benestare al trasferimento in nerazzurro, con i cugini del Milan che si sarebbero chiamati fuori nella corsa al giovane centravanti della Nazionale. Scamacca avrebbe già scelto l’Inter e il Sassuolo lo valuta non meno di 40 milioni di euro.

Lontano invece il ritorno a Milano di Lukaku che appare solo una suggestione, con il belga destinato semmai a ricongiungersi all’estimatore Conte se il Tottenham dovesse privarsi di Kane. Infine, Marotta continua a lavorare a fari spenti per Paulo Dybala, in attesa di sistemare tutti gli incastri nel reparto offensivo.