Non solo Dybala, altro grande sgarbo: dall’Inter al Milan

Inter e Milan si danno battaglia sul campo ma anche sul calciomercato. Deciso il grande sgarbo dei rossoneri ai danni dei nerazzurri

Inter e Milan, Milan e Inter, un binomio che significa rivalità, passione, campo e anche calciomercato. Il derby è sempre il derby e, quindi, di trattative da una parte all’altra del Naviglio storicamente ce ne sono state poche e comunque hanno fatto sempre rumore.

E nel prossimo futuro le due squadre sembrano destinate a prendersi la prima pagina. Non solo per quanto riguarda la corsa scudetto, ma per il destino di Paulo Dybala. L’argentino lascerà la Juve al termine di questa stagione e a parametro zero. È vero che le cifre del suo arrivo, per forza di cose, non sarebbero affatto basse, ma comunque si tratta di un’occasione ghiotta e che i due club potrebbero cogliere. Ma comunque i giochi del destino e del calciomercato potrebbero non fermarsi alla Joya. Un’altra pista, infatti, potrebbe diventare incandescente nel prossimo futuro tra le due squadre.

I tifosi hanno scelto: il colpo a zero è Perisic-Milan

In vista della prossima estate, diverse possibilità tornerebbero in auge sul calciomercato, soprattutto per quanto riguarda i parametri zero. Gli intrecci riguarderebbero tutte le principali big del nostro campionato, a partire da Juve, Inter e Milan, arrivando al Napoli.

Alla fine tra i nomi proposti, senza spesa per il cartellino, la pista, o meglio il colpo migliore, che avete deciso di premiare è Ivan Perisic in rossonero con più del 43% di preferenze. È vero che il contratto del croato con la Beneamata scadrà a giugno 2022, ma comunque il futuro è tutto da scrivere e le trattative per il prolungamento sono vive. Vedremo se comunque il Milan avrà la possibilità di inserirsi.