Aggressione Bodo-Roma, spunta il video inviato all’UEFA

L’aggressione avvenuta in Bodo-Roma fa discutere non poco, anche a distanza di diversi giorni. Ora spunta il video inviato all’UEFA

Bodo-Roma ha rappresentato un match cruciale per la stagione dei giallorossi. Ora la squadra di José Mourinho avrà il ritorno per riscattarsi e ribaltare un risultato sulla carta sfavorevole.

A contorno del match di andata, o meglio al termine, è avvenuto anche un episodio di certo clamoroso e inaspettato. Dopo una partita molto tesa e in cui gli animi nello staff delle due squadre (e non solo) si sono surriscaldati per larghi tratti, Nuno Santos, preparatore dei portieri della Roma e Kjetil Knutsen, allenatore del Bodo, sono stati protagonisti di momenti di forte tensione. Vi abbiamo riportato le decisioni della UEFA che ne sono seguite, ma intanto il caso continua a far discutere e oggi ne abbiamo avuto ulteriore prova.

Arriva la prova video dell’aggressione in Bodo-Roma

I contorni della vicenda diventano sempre più reali, ovviamente. Perché ora c’è anche il video dell’aggressione. A riportarlo è l’Indipendent e ve lo linkiamo qui. Come potete notare dalle immagini, il quotidiano inglese ha ottenuto le riprese video dell’aggressione tra l’allenatore di Bodo/Glimt Kjetil Knutsen e Nuno Santos. Entrambi gli uomini sono sospesi provvisoriamente per il ritorno dei quarti di finale di Conference League, che andrà in scena giovedì.