CM.IT | Non c’è pace per Ibrahimovic, nuova tegola per Pioli

Il Milan è tornato a lavorare quest’oggi a Milanello: erano attese novità importanti sui calciatori che avevano saltato la trasferta di Torino

Secondo giorno di allenamento per il Milan di Stefano Pioli. La squadra rossonera ha messo nel mirino il match contro il Genoa, in programma venerdì sera alle ore 21.00. Un match assolutamente da vincere dopo i pareggi a reti bianche contro Bologna e Torino.

Un match a cui non prenderà parte Zlatan Ibrahimovic. Il sovraccarico al ginocchio, che lo ha fermato alla viglia del match contro la squadra di Juric – come appreso dalla redazione – lo terrà lontano dai campi per una decina di giorni. Dovrà svolgerà terapie a Milanello

Contro il Grifone, ci saranno, invece, Ante Rebic, Samu Castillejo e Ismael Bennacer. L’attaccante croato e lo spagnolo sono tornati ad allenarsi in gruppo. Per l’algerino, invece, lavoro personalizzato sul campo, con il pallone. Un lavoro che lo porterà a breve (magari già domani), a riunirsi al resto della squadra. Ancora personalizzato, infine, per Romagnoli.