Annuncio UFFICIALE, addio a Guardiola a fine stagione

Manchester City, annuncio ufficiale in conferenza stampa: al termine della stagione dirà addio a Pep Guardiola

Dopo 9 stagioni al Manchester City e 17 stagioni passate in Europa, è ora tempo di tornare a casa. Un annuncio ufficiale che è arrivato direttamente nel corso della conferenza stampa pre-gara di Atletico Madrid-Manchester City.

A parlare è Fernandinho, capitano della formazione inglese. Il brasiliano, che compirà 37 anni a maggio, vedrà il proprio contratto scadere a fine stagione e ha annunciato come la sua avventura con la maglia dei ‘Citizens’ sia ormai ai titoli di coda. “Non penso che rinnoverò il mio contratto” ha affermato il brasiliano.

Manchester City, Fernandinho annuncia il ritorno in Brasile

Il giocatore però è intenzionato a continuare a giocare e, dopo le esperienze allo Shakhtar Donetsk e al Manchester City, è pronto a tornare in Brasile. “Il mio obiettivo è quello di continuare a giocare e voglio farlo con regolarità – ha dichiarato – Per questo motivo, assieme alla mia famiglia, ho deciso di tornare in Brasile. Questa è la cosa più importante per me in questo momento”. Al termine della stagione quindi, il centrocampista dirà addio a Pep Guardiola e alla squadra in cui ha militato nelle ultime nove stagioni. Nel suo futuro, anche se ancora nulla è deciso, sembra esserci l’Athletico Paranaense, club brasiliano in cui Fernandinho è cresciuto e che lo ha fatto esordire nel calcio professionistico, prima di intraprendere l’avventura europea.