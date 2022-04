Per Pjanic ora c’è anche l’annuncio UFFICIALE

Per Miralem Pjanic il futuro sembra essere già scritto, arriva anche l’annuncio ufficiale che toglie tutti i dubbi

Per Miralem Pjanic il futuro sembra essere già scritto. Il centrocampista bosniaco è attualmente in prestito al Besiktas ma di proprietà del Barcellona, ma a fine stagione il destino sembra essere ormai deciso.

A riferirlo è il direttore sportivo della società turca Ceyhun Kazanci che, secondo alcune dichiarazioni riportate da ‘goal.com’, avrebbe annunciato la separazione da Pjanic: “I calciatori in prestito non resteranno: non lo faranno né con Batshuayi né con Pjanic“. Frasi che si tingono presto di giallo con la smentita della società di Istanbul che ha anche preannunciato una conferenza stampa dello stesso Kazanci fissata per domani. Una conferenza che servirà per fare chiarezza sui piani del club per la prossima stagione e che sarà anche l’occasione probabilmente per annunciare il futuro dello stesso Pjanic. Un futuro che potrebbe anche essere un ritorno al passato con l’Italia che lo riabbraccerebbe volentieri.

Calciomercato, Pjanic in Serie A: le possibili soluzioni

Al di là dell’annuncio, poi smentito, del Besiktas, lo stesso Pjanic non ha nascosto il suo desiderio di tornare in Italia dove ha vestito prima la maglia della Roma, poi quella della Juventus. Non dovesse essere confermato dal Besiktas, il suo ritorno al Barcellona sarebbe soltanto temporaneo, il tempo di trovare un’altra sistemazione.

Opportunità potrebbero esserci anche in Italia. Difficilmente alla Juventus (che sarebbe comunque la sua priorità) che ha adottato una politica improntata ad arrivi meno esperti, mentre non sono da trascurare le piste che portano all’Inter e Milan. In entrambi i casi sarebbe necessario una riduzione consistente del suo ingaggio. Lo stesso ragionamento si potrebbe fare per la Roma: i giallorossi interverranno a centrocampo, ma davanti a certi costi anche i capitolini non sarebbero interessate. Tutto da valutare quindi con i prossimi mesi che serviranno a far chiarezza sul futuro del bosniaco.