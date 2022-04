Formula Juventus: il Milan piazza il primo grande colpo

Il Milan prova a mettere le basi per la prossima stagione: accelerazione rossonera per il colpo, che arriva con la ‘formula’ Juventus

Secondo mezzo passo falso di fila per il Milan, che con il Torino non allunga in vetta sul Napoli e rischia di nuovo di mettersi a tiro di sorpasso virtuale da parte dell’Inter. La corsa scudetto si fa sempre più intricata, ma i rossoneri devono mantenere la lucidità, sul campo per proseguire nella volata finale e fuori per organizzare già le strategie per la prossima stagione.

Che sia scudetto o meno, le idee sono piuttosto chiare. Bisogna proseguire in un’ottica di rafforzamento, alzare il livello della rosa, dare a Pioli anche qualche variazione sul tema per poter schierare il suo Milan con abiti tattici diversi. La dirigenza è al lavoro dunque per mettere già da ora le basi per i primi colpi, che dovranno essere, naturalmente, relativi a giocatori funzionali e di talento. Si inizia ad accelerare per un obiettivo in particolare.

Milan, scatto per Berardi: summit con il Sassuolo, la proposta rossonera

Che Domenico Berardi piaccia da tempo non è un mistero. Per quanto concerne il giocatore del Sassuolo, come scrive oggi la ‘Gazzetta dello Sport’, è in programma un summit con il club neroverde a breve. La valutazione da 30 milioni di euro, per un giocatore di 28 anni, è ritenuta leggermente eccessiva dal Diavolo, che però proverà a giocarsi con Carnevali la carta della ‘formula Juventus’. Un prestito che preveda una serie di bonus, per un affare impostato sui stessi cardini con cui i bianconeri si sono portati a casa Manuel Locatelli. E’ possibile che le discussioni vadano avanti per un po’, per convincere il club emiliano, il Milan punta comunque sulla volontà del giocatore di fare finalmente il salto in una squadra di alto livello.