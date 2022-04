La Juventus ora lo sa: con cinquanta milioni lo porta a Torino

La Juventus sa che il centrocampista non sarà economico: con cinquanta milioni lo porta a Torino

Già proiettati al futuro, anche se il campo incombe con verdetti importanti. Se Allegri è impegnato a blindare il piazzamento Champions, dando un piccolo sguardo anche a ciò che accade un po’ più su, la società pianifica le mosse per il prossimo anno.

Due sono state già anticipate con gli arrivi a gennaio di Vlahovic e Zakaria, mentre è ormai deciso l’addio di Dybala a zero. Il mercato bianconero non si fermerà però qui e sono diversi gli obiettivi che la società sta inseguendo. La difesa vedrà almeno un innesto al centro, così come qualcosa sarà fatta sulle fasce. Lo stesso si può dire per l’attacco: serve il sostituto di Dybala, ma anche un vice Vlahovic.

Non fa eccezione il centrocampo: qui ci sarà probabilmente un colpo importante per dare maggior qualità al gioco juventino. Tra i nomi accostati c’è anche quello di Ruben Neves, 25 anni, centrocampista del Wolverhampton, seguito anche da Arsenal e Manchester United. Per portarlo a Torino però la Juventus deve sborsare una cifra molto elevata.

Calciomercato Juventus, per Ruben Neves prezzo elevato

C’è anche Ruben Neves tra gli obiettivi della Juventus per il centrocampo. Tra Pogba e Milinkovic-Savic, anche il profilo del centrocampista portoghese stuzzica i bianconeri che devono però fare i conti con la valutazione fissata dal Wolverhampton.

Come riferisce ‘skysports.com’, infatti, i Wolves sono disposti a trattare la cessione del 25enne soltanto davanti ad una proposta molto importante. Si parte da 50-60 milioni per il calciatore di Santa Maria da Feira, protagonista in stagione con trentuno presenze, quattro gol e due assist. La Juventus lo segue, Arsenal e United hanno inserito il suo nome tra i potenziali acquisti, per tutte il prezzo è stato fatto.