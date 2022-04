La Juventus prende entrambi gli ‘amici’: si chiude a 88 milioni

Doppio colpo in ottica calciomercato Juventus. Due amici alla corte di Allegri: investimento da 88 milioni in Serie A

La Juventus prepara un mercato grandi firme, in estate. Non sappiamo chi arriverà in bianconero alla corte di Allegri, ma se c’è qualcosa su cui si può scommettere è che il club torinese sarà il più coraggioso possibile in termini di investimenti, per ritornare al vertice del calcio italiano e per provare a rifarsi sotto all’élite del calcio europeo.

La seconda parte di stagione dei bianconeri, numeri alla mano, pur con un gioco non sempre convincente, alimenta i rimpianti. Ora la classifica dice -6 dal primo posto, la rincorsa scudetto pur aritmeticamente ancora possibile è però una salita verticale con tre squadre ancora davanti in graduatoria. Servirà comunque finire al meglio questo torneo, con il quarto posto che ancora non è stato blindato – la Roma insegue e ci prova – per mettere poi le basi per un nuovo torneo da protagonisti. Diversi i profili che la dirigenza sta sondando in tutti i reparti, ripetuti i contatti in corso che possono aprire a più piste di un certo interesse. Si guarda all’estero, ma anche in Serie A, per dare sostanza e qualità a una rosa che in alcuni elementi ha mostrato di mancarne.

Juventus, partiti i sondaggi: si fa sul serio

Occhio al fronte ‘serbo’, inaugurato con Dusan Vlahovic. Interessa, e molto, un suo connazionale. Il ‘Corriere dello Sport’ riferisce che l’agente di Milinkovic-Savic, Mateja Kezman, come sempre in questo periodo sta valutando la situazione in ottica bianconera, l’affondo da parte della Juventus non è ancora partito per le richieste della Lazio che restano molto elevate: circa 70 milioni di euro. Ma il ‘sergente’ piace da tempo immemore, il prezzo è un ostacolo alto, non escludendo comunque un’altra ‘follia’ proprio come quella per Vlahovic.

Il centrocampo è di certo il reparto in cui i bianconeri dovranno intervenire in maniera prioritaria. C’è poi da considerare la situazione difensiva. Per Rudiger, si parla di cifre alte in termini di ingaggio e di concorrenza di altissimo profilo. La sensazione è che la Juventus valuterà piste alternative, per assicurarsi un centrale di spessore. Occhio, sempre per parlare di Serbia, a Nikola Milenkovic, autore di una grande stagione con la maglia della Fiorentina, che ha il contratto in scadenza nel 2023 e un prezzo decisamente abbordabile tra i 18 e i 20 milioni.