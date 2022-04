Annuncio sul colpo in Serie A: il dirigente spalanca le porte alla Juve

Assist alla Juventus da parte del dirigente: l’annuncio sul possibile colpo dei bianconeri in Serie A

Tra campo e calciomercato, sono mesi cruciali per la Juventus del futuro che, su stessa ammissione di Allegri, l’anno prossimo partirà per vincere lo scudetto.

Sono già numerosi i nomi accostati ai bianconeri in vista dell’estate. Tra questi c’è anche Molina, che è letteralmente esploso con la maglia dell’Udinese. A ‘Tuttosport’, il direttore tecnico del club friulano Pierpaolo Marino ha parlato così dell’argentino: “È stato un gran colpo. Io vidi Molina e pensai: “Ha caratteristiche da top club”.”. Il primo assist alla Juventus: “A me ricorda Cuadrado. Nahuel è un laterale offensivo, serve assist e segna. E può giocare quarto di difesa a destra, come nell’Argentina, o quinto di centrocampo come succede da noi. È da big”.

Calciomercato Juventus, l’assist di Marino per Molina

Il dirigente si è poi espresso così sull’interesse dei bianconeri: “Dell’interesse ho sentito anche io in giro e non sono stupito: con Molina non si sbaglia. Con la Juventus abbiamo un ottimo rapporto, però ci sono altri club europei interessati. Mi aspetto una bella bagarre in estate. Ma non darei nulla per scontato: la famiglia Pozzo ha la forza economica per trattenere i suoi migliori giocatori, poi per politica societaria noi non incateniamo nessuno. 30 milioni? Il prezzo lo farà il mercato…”. Infine, su Dybala: “Dove andrà? All’Inter. Marotta ha un buon rapporto con Paulo e questo aspetto farà la differenza”.