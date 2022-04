ESCLUSIVO | Inter, Lazio e Napoli sondano il ‘nuovo Lukaku’

Non c’è solo Romelu Lukaku ad agitare il calciomercato in vista della prossima stagione: occhi puntati anche su un calciatore portoghese

“La trattativa per riportare Romelu Lukaku all’Inter è in dirittura d’arrivo”: nella serata di ieri, ai microfoni della CMIT TV, l’opinionista di fede nerazzurra, Fabio Bergomi, ha spiazzato tutti colori quali erano all’ascolto.

Una vera e propria bomba di calciomercato che rischia di squarciare la sessione estiva. Il ritorno di ‘Big Rom’, che la Chelsea viene utilizzato pochissimo dal manager Thomas Tuchel, potrebbe rappresentare uno spartiacque importante per l’Inter e anche per diversi attaccanti, pronti a far partire una vera e propria rivoluzione dalle parti di Appiano Gentile. In primis, com’è ovvio, Lautaro Martinez: con Edin Dzeko punto fermo dell’undici di Simone Inzaghi per la sua duttilità tattica, proprio il numero 10 argentino potrebbe essere il sacrificato pronto a far spazio a Lukaku, nel caso in cui dovesse davvero fare ritorno a Milano, sponda nerazzurra. Con l’addio anche di Sanchez, si aprirebbe, poi, un’ulteriore casella da andare a riempire.

Ma anche altre squadre sono pronte ad intervenire per il rinforzare il reparto avanzato: è il caso della Lazio di Maurizio Sarri che deve necessariamente trovare un giocatore da far crescere alle spalle del bomber capitano, Ciro Immobile, capocannoniere del campionato di Serie A con 24 gol, tre realizzati nell’ultimo turno contro il Genoa. Ed è il caso anche del Napoli che con Lorenzo Insigne a Toronto e Dries Mertens in scadenza di contratto, ha bisogno di un innesto nel reparto.

Inter, Lazio e Napoli, sondaggio per il ‘nuovo Lukaku’: ecco chi è

In questo scenario, i tre club stanno sondando il mercato europeo a caccia di talenti emergenti, di grandissima prospettiva, ma già pronti per essere lanciati nel calcio dei grandi. E, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, Inter, Lazio e Napoli hanno chiesto informazioni per Herculano Nabian. Il 18enne possente attaccante, 182 centimetri d’altezza, è cresciuto nel vivaio del Belenenses prima di passare, giovanissimo, a quello del Vitoria Guimaraes, il suo attuale club.

Sotto contratto fino al 30 giugno 2023, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni a favore della società portoghese e clausola rescissoria pari a 60 milioni di euro, il suo cartellino viene valutato 7 milioni: una cifra importante per un ragazzo così giovane, da molti accostato per caratteristiche fisiche proprio a Romelu Lukaku, grande protagonista nelle selezioni giovanili del Portogallo con 14 gol in 27 partite disputate. Allo stato attuale, è bene precisare, non si parla di trattative concrete, ma solo di una prima presa di contatto per valutare eventuali mosse future.