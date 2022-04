CMIT TV | La bomba di mercato che scuote l’Inter: “È in dirittura d’arrivo”

Si muovono due possibili grandi colpi di mercato dell’Inter per la prossima estate

Oltre al rendimento del campo che vede l’Inter lanciatissima verso la rimonta sul Milan, dopo aver già raggiunto il Napoli al secondo posto, per Simone Inzaghi le buone notizie arrivano anche sul mercato dove la società sembrerebbe essere disposta al doppio colpo tra centrocampo e attacco.

Nel corso della diretta di questo pomeriggio sulla CMIT TV, è intervenuto come ospite lo youtuber Fabio Bergomi, il quale ha fatto un mega riassunto delle principali operazioni che l’Inter sta portando avanti sul mercato. A partire da un possibile ritorno a sorpresa: “Su Lukaku avevo raccontato di questi messaggi che erano arrivati ai giocatori dell’Inter da parte sua”.

Calciomercato Inter, le bombe di Bergomi su Lukaku e De Paul

Sembrerebbe avanzatissima in casa Inter la trattativa che riguarda il ritorno di Romelu Lukaku, come spiegato da Fabio Bergomi: “Mi dicono che sia in dirittura d’arrivo. Si riduce lo stipendio, il pagamento non è complicato per via dei problemi del Chelsea. A pensar male viene da dire che già da qualche tempo la trattativa fosse apparecchiata, quando rilasciò l’intervista a fine dicembre. L’unico che non lo vuol portare è l’agente Pastorello, perché se lo porta da altre parti come Tottenham o Psg magari guadagna di più. Ma stavolta secondo me tace perché ha già guadagnato dal trasferimento al Chelsea e dà retta al calciatore”.

Nerazzurri che dunque potrebbero abbandonare il colpo dal Sassuolo: “L’Inter torna molto tiepida su Scamacca, che sembrava fosse già nerazzurro. Carnevali per questo lo mette sul mercato e parla di estero. Davanti a Lukaku e Dybala a zero, via Sanchez, rimane Correa, rimane Dzeko”.

Infine, Bergomi ha lanciato un’indiscrezione molto importante che riguarda un vecchio obiettivo dell’Inter: “Anche Frattesi si è raffreddato perché c’è la pista De Paul. Dicono che sia un cavallo di ritorno, con l’Inter si è già parlato di tutto. A far legna a Madrid gli è andata male e in Spagna dicono possa andare i nerazzurro”.