Ora è UFFICIALE: l’Inter lo ha preso a titolo definitivo

Arriva un’importante ufficialità in casa Inter. Scatta l’obbligo di riscatto per un importante colpo nerazzurro: ecco i dettagli

Ora è anche ufficiale: Robin Gosens è un giocatore dell’Inter. No, non preoccupatevi, non siete tornati indietro nel tempo a qualche mese fa, siete sempre ad aprile 2022.

Esattamente nel giorno in cui l’Atalanta ha pubblicato il suo bilancio in cui, guarda a caso, ci sono 15 milioni che arrivano proprio dalle casse dei nerazzurri di Milano, che proprio durante l’ultima finestra di calciomercato avevano preso il giocatore tedesco in prestito con diritto di riscatto concordando quelle cifre in base a determinati parametri. Parametri piuttosto bassi, ma che sono stati già portati a casa dall’esterno, che ancora non ha giocato dal primo minuto con la nuova maglia addosso.

È scattato infatti l’obbligo di riscatto per il difensore ormai ex Atalanta: un colpo su cui l’Inter punta molto nel prossimo futuro, a prescindere da come finirà con Ivan Perisic. Altri dieci milioni, poi, arriveranno con altri premi – lo scudetto?. E quindi sì, Robin Gosens è un nuovissimo giocatore dell’Inter.