CMIT TV | L’Inter pronta al colpo: “C’è l’accordo con il calciatore”

L’Inter si prepara al colpo estivo e ha già l’accordo con il calciatore: Biasin ne parla alla CMIT TV

Per l’Inter si preannuncia un’estate impegnativa tra entrate e uscite sul calciomercato. Marotta dovrà cercare il giusto equilibrio tra attenzione ai conti e necessità tecniche.

A parlarne intervenuto alla CMIT TV è Fabrizio Biasin che parte dall’ipotesi di un ritorno di Lukaku: “Non ci sono grosse novità, continuo a pensare che sia molto complicato. Meno di un anno fa è passato al Chelsea per 113 milioni di euro e questa cosa non può non interessare al futuro proprietario dei Blues. Il calciatore si è esposto anche in maniera abbastanza netta. L’Inter ha messo intanto un tetto agli ingaggi segnato dalla cifra di Brozovic, 6 più bonus. Anche se il Chelsea decidesse di aprire al prestito sarebbe comunque molto difficile”.

DYBALA – Lukaku a parte, l’Inter si sta comunque già muovendo: “Onana è già fatto, è un acquisto fatto a gennaio a zero. Poi scopriremo se sarà all’altezza o meno. Per Dybala vale lo stesso discorso di Lukaku con qualche possibilità in più. Marotta ha quasi preso tempo con l’entourage di Dybala, sta cercando l’incastro giusto per portarlo a Milano. Se deve vendere Lautaro ne fa anche a meno, se invece può prendere Dybala, tenere Lautaro, e fare cassa con altre cessioni, allora si può ragionare. Fattibile, più probabile di Lukaku, ma operazione congelata”.

Calciomercato Inter, Biasin: “C’è l’accordo per Bremer”

Per Biasin un’altra operazione sembra destinata ad andare in porto: quella di Bremer. “L’accordo tra calciatore e società c’è, Inter e Bremer si sono promessi. Cairo ha promesso a Bremer che lo avrebbe fatto partire per una cifra sui 25 milioni, se tutti mantengono la loro parola Bremer sarà un difensore dell’Inter. Nel mondo del calcio però non tutti mantengono la loro parola. Penso che alla fine si possa fare, ma se Cairo si rimangia la parola e arriva un’offerta dal Bayern di 100 milioni magari cambieranno le carte intavola. L’Inter è disposta a riconoscergli 3,5 milioni a stagione d’ingaggio”.

CESSIONI – Entrante ma anche uscite: “L’Inter dovrà abbattere almeno il 10-15% d’ingaggio, Vidal e Sanchez servono a raggiungere questo scopo, tenendo presente che poi devi prendere sempre qualcuno. Poi bisogna riuscire a fare sempre della plusvalenze, quello che dice sempre Marotta e non sarà semplice”.