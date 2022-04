Addio Inter, il Barcellona paga la clausola rescissoria

Nome nuovo accostato all’Inter, ma il Barcellona sembra intenzionato a pagare la clausola rescissoria. Tutte le cifre e i dettagli

È andato in archivio il 32esimo turno di Serie A, che in vetta alla classifica ha fatto sorridere solo l’Inter di Simone Inzaghi.

I campioni d’Italia in carica hanno battuto il Verona, guadagnano 3 punti sul Napoli e 2 sul Milan. I nerazzurri tornano così padroni del proprio destino, in attesa del recupero col Bologna: battendo i rossoblù, infatti, l’Inter tornerebbe in vetta alla classifica di Serie A con un punto di vantaggio sui cugini del Milan. Nel frattempo, dopo l’atteso rinnovo di Brozovic, Marotta e la dirigenza sono al lavoro per blindare anche Ivan Perisic. Il laterale croato è ancora in scadenza di contratto nel prossimo giugno e non ha raggiunto l’accordo economico col club.

Calciomercato Inter, il Barcellona punta su Borna Sosa

La volontà dell’Inter è quella di rinnovare anche il contratto di Perisic, ma c’è ancora distanza economica e la dirigenza è così costretta a guardarsi intorno. Secondo quanto riportato da ‘fussballtransfers.com’, nel mirino dei nerazzurri c’è Borna Sosa, che si sta mettendo in mostra con la maglia dello Stoccarda. Il croato classe 1998 ha collezionato 2 gol e ben 8 assist in stagione, finendo anche sul taccuino del Barcellona. Stando al portale, in estate la società blaugrana potrebbe pagare la clausola rescissoria da 25 milioni di euro. L’Inter è dunque avvisata: il Barça ha individuato in Borna Sosa l’erede di Jordi Alba.