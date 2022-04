Alla scoperta di Koscevic: il super bomber croato piace anche in Italia

Due club italiani sono sulle tracce di Zlatan Koscevic, grande talento croato della Dinamo Zagabria. Quest’anno ha siglato 21 gol in ventidue partite

Un nome importante, Zlatan, e un cognome di cui ne sentiremo parlare: Koscevic. Classe 2005 croato, è per molti addetti ai lavori il miglior talento della sua età che può annoverare in questo momento la Dinamo Zagabria.

Goleader implacabile, Koscevic ha siglato quest’anno 21 gol in 22 partite disputate con la maglia della Dinamo under 17. L’anno passato le reti sono state addirittura 45. Nel giro della Nazionale U-17, il baby bomber è finito nel mirino di mezza Europa. Stando alle informazioni che arrivano direttamente dalla Croazia, tra i club interessati ci sono anche le italiane Fiorentina e Atalanta. La richiesta per Koscevic, probabile partente già in estate, è di circa 2 milioni di euro.