CMIT TV | Arbitro sotto accusa: “Faceva disastri anche in B”

La direzione di Manuel Volpi ha suscitato parecchie critiche in Roma-Salernitana

In una partita più complicata del previsto per la Roma, nella quale la Salernitana ha mostrato la sua vera anima cercando il colpaccio all’Olimpico con una prestazione di grande orgoglio, a far discutere al termine dei 90 minuti non è stata solamente la rimonta giallorossa, ma anche la direzione di gara sotto il profilo arbitrale.

Critiche feroci sono state rivolte in riferimento all’arbitro Manuel Volpi, stroncato non solo dai giudizi delle due società ma anche questa mattina sui principali quotidiani sportivi in Italia. Il fischietto della sezione di Arezzo probabilmente ha pagato la giovanissima età in una partita che si è rivelata più combattuta ed intensa di quanto ci si aspettava alla vigilia, in una gara che forse anche il designatore Rocchi ha sottovalutato.

Nel corso della diretta di questo pomeriggio sulla CMIT TV, abbiamo sentito il collega Gaetano Ferraiuolo. Esperto sugli affari di casa Salernitana, si è espresso così su Volpi: “Arbitraggio insufficiente nel suo complesso, abbiamo visto due pesi e due misure. 13 ammonizioni, è stata una partita nervosa ma non da questi livelli”.

Roma-Salernitana, Ferraiuolo su Sabatini: “E’ sempre più arrabbiato”

Dopo lo sfogo che ha visto protagonista il ds della Salernitana Walter Sabatini, il giornalista Ferraiuolo ha spiegato cos’è successo realmente e come si è evoluto l’umore del dirigente nelle ultime ore: “La rabbia di Sabatini scaturisce da questo, la Salernitana sta subendo episodi dubbi da qualche settimana. A noi risulta che è più arrabbiato di ieri. Sabatini era stato anche duro con l’arbitraggio dopo il derby contro il Napoli. Il problema di fondo è quello, la Roma è una delle squadre più in forma del momento e per la Salernitana era una delle ultime opportunità per sperare nella salvezza, non si può designare un arbitro che faceva già disastri in Serie B”.