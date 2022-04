La rabbia di Sabatini dopo Roma-Salernitana: “Cose ignobili”

E’ una furia Walter Sabatini dopo Roma-Salernitana: durissimo sfogo del dirigente dei granata al termine della gara

E’ durissimo lo sfogo di Walter Sabatini al termine di Roma-Salernitana.

Il dirigente granata a ‘DAZN’ non nasconde la sua rabbia: “Con tutto il rispetto per la Roma e il risultato, assisto a delle cose ignobili dal punto di vista sportivo. Ora Mourinho dirà che non mi conosce e non ho vinto titoli ma a me non me ne frega un c…” !Quello che sta succedendo in campo quando si viene a giocare a Roma è una cosa inaccettabile. Tutta la panchina che si alza, va dentro al campo ad ogni decisione arbitrale. E cosa fa l’arbitro? Fischia un intervento pulito e la Roma fa gol. Tutta la panchina in campo per un fallo laterale: cosa volete che faccia l’arbitro? Inverte le punizioni, il calcio di rigore di Djuric non l’hanno voluto neanche vedere. Sono la Salernitana, so che devo perdere a Roma, ma vorrei farlo in un’altra maniera”.

PREPOTENZA – “Io chiedo scusa a Mourinho solo per averlo nominato, perché lui è un semi-Dio e io al suo livello non arriverò mai. Non ho vinto un ca…, ma sono una persona seria, mi curo anche della vita e questa è una vita invivibile perché è fatta di prepotenza, arroganza. Amo la mia squadra, sanno giocare, vorrebbero salvarsi e hanno diritto un trattamento decoroso. Sono inca…”