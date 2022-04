CMIT TV | Arbitro bocciato in diretta: “Assolutamente insufficiente”

A distanza di 24 ore, si torna a parlare della prestazione dell’arbitro e l’accusa è inevitabile. In diretta tutti d’accordo sulla bocciatura

Siamo abituati a giudicare le prestazioni dei calciatori, parlando di ogni sfumatura. Spesso siamo in favore o a sfavore anche delle scelte degli allenatori e dei percorsi che delineano.

Oggi, però, abbiamo parlato anche di arbitri ed è di questo che ci siamo occupati alla CMIT TV. In particolare, nel mirino è finito Manuel Volpi, direttore di gara che ha condotto Roma-Salernitana, match terminato con il punteggio di 2-1, dopo una rimonta al fotofinish a firma Carles Perez e Chris Smalling. L’arbitraggio, però, ha scontentato praticamente tutti, dai rigori non dati alla squadra di José Mourinho ad alcuni episodi che non sono piaciuti alla Salernitana. Ne ha parlato, proprio ai microfoni della CMIT TV, Gianluca Piacentini, giornalista de ‘Il Corriere della Sera’: “Volpi è inadeguato a una partita di Serie A e non solo per gli episodi, ma per la gestione dei cartellini: 13 gialli, i tre minuti di recupero dati a dispetto delle perdite di tempo, le sostituzioni che c’erano state. C’è stata una discrepanza. È stato un arbitraggio assolutamente insufficiente“.

Roma-Salernitana, Piacentini boccia l’arbitro Volpi

Piacentini non si ferma e continua ad analizzare gli errori arbitrale che hanno condizionato la stagione: “La Roma quest’anno in alcune partite è stata penalizzata pesantemente: penso alla Juventus, al Venezia e ad altre partite. La verità è che la classe arbitrale sia tutta inadeguata a un campionato importante come la Serie A. Se Orsato tenta di convincere Cristante che sul rigore non si può dare il vantaggio… Metto le mani tra i capelli. Dobbiamo capire anche come funziona il protocollo: come funziona l’arbitro Var, quanto peso ha”.