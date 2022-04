Bufera Milan, Pioli e un big nel mirino: “Non fa nulla da un mese”

Il Milan si ferma ancora in campionato, collezionando il secondo 0-0 di fila che complica la corsa scudetto. Non mancano le critiche a Pioli e non solo

L’Inter rosicchia altri punti sul Milan in una entusiasmante corsa scudetto che ieri ha visto la doppia frenata dei rossoneri e del Napoli. La truppa di Stefano Pioli si ferma per la seconda settimana di fila sullo 0-0, riportando così i rivali cittadini a portata di sorpasso. Un pari quello di Torino che rimette sotto la lente di ingrandimento i problemi offensivi di una squadra che fatica a trovare la via del gol.

Al netto di qualche assenza sul banco degli imputati ci finisce anche Stefano Pioli, oltre a Rafael Leao, attorno al quale ruota di fatto tutto il gioco d’attacco della squadra. Il portoghese non ha segnato nelle ultime cinque giornate di Serie A e quando si inceppa lui il meccanismi riscontra problemi.

Milan, Leao e Pioli nel mirino della critica: “Inutilmente lamentoso”

Qualche piccola critica non è quindi mancata sia per Pioli che per Leao, due dei protagonisti più importanti dell’annata del Milan, che sogna questo scudetto. In merito all’allenatore rossonero è intervenuto il giornalista Fabio Ravezzani che su Twitter ha evidenziato: “Pioli è diventato inutilmente lamentoso da quando il Milan perde colpi. Però ribadisco la nostra proposta sul tempo effettivo: basta stabilire un minimo sotto il quale non scendere e applicarlo a fine partita. Sarebbe estremamente facile e molto più giusto per tutti”. Piccola stoccata dunque ad un Pioli che dovrà trovare la formula giusta per vivere al meglio questo rush finale di corsa scudetto.

Il titolo dipenderà molto da Leao e dagli altri attaccanti ed in merito, a ‘Tutti convocati’, è arrivata la critica del giornalista Carlo Pellegatti: “Leao è l’unico che da un mese non fa nulla. Dobbiamo essere severi con lui, perchè sono settimane che non ci aiuta. Non solo Ibra, ma anche Rebic sta mancando tantissimo, è un uomo d’area. Dal primo minuto non ricordo quando abbia giocato l’ultima volta”.