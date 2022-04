L’accordo è totale: il primo colpo del 2022 è del Milan

Il Milan ha chiuso il primo acquisto per la prossima stagione: accordo totale tra le parti, Stefano Pioli può gioire

Primo, almeno sulla carta, il Milan si ritrova a fare i conti con una crisi in attacco. Zero gol nelle ultime due partite, con gli avanti rossoneri che hanno evidenziato mancanza di precisione e lucidità sotto porta.

Una situazione che spinge la dirigenza milanista a riflettere sul futuro. L’attacco sarà il reparto in cui bisognerà intervenire con maggior decisione sul calciomercato e qualcosa Maldini ha già deciso di farla. In attesa di capire come finirà questo campionato, con la lotta punto a punto tra Milan, Inter e Napoli per lo scudetto, i rossoneri accelerano nella trattativa per il nuovo bomber e arrivano alla definitiva fumata bianca. Dopo aver perso diversi calciatori a parametro zero (da Donnarumma a Calhanoglu, con Kessie indicato come il prossimo addio gratis), a Milano hanno intenzione di prendere un calciatore in scadenza di contratto.

Calciomercato Milan, tutto fatto per Origi: le cifre

Secondo quanto riportato da ‘sportmediaset.it’, infatti, il Milan ha trovato l’accordo con Divock Origi per il suo trasferimento in rossoneri dal prossimo anno. In scadenza di contratto con il Liverpool, l’attaccante belga avrebbe detto sì ad un contratto triennale (con opzione per un quarto anno) a 3,5 milioni di euro a stagione.

A dare la svolta decisiva alla trattativa, il via libera da parte della proprietà rossonera all’aumento della proposta a calciatore di mezzo milione di euro (da 3 a 3,5). Ora che è arrivata l’intesa non mancano che le firme sul contratto prima di poter ufficializzare l’affare. Per il Milan Origi diventerebbe il secondo rinforzo per la prossima stagione visto che da tempo è stato chiuso l’arrivo di Adli. Resta ora da capire se arriverà anche un altro attaccante: molto dipenderà da quel che deciderà di fare Ibrahimovic, sospeso tra ritiro ed un altro anno.