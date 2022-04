Scelta fatta: sarà il nuovo bomber del Milan

Milan ancora a secco di gol e al secondo 0-0 consecutivo in campionato. Il nuovo bomber rossonero scelto dagli utenti di Calciomercato.it

Secondo passo falso consecutivo del Milan di Stefano Pioli, in trasferta sull’ostico campo del Torino di Juric. L’attacco rossonero ancora a secco per il secondo match di fila.

“I grandi numeri dicono sempre qualcosa. Siamo consapevoli che dobbiamo migliorare nella fase realizzativa. Si lavora su tante situazioni e sull’attacco abbiamo lavorato con più precisione ed efficacia. A volte dovevamo concludere prima, altre abbiamo fatto il tocco in più, altre volte non abbiamo visto un compagno libero. Se il guizzo si può allenare? Bisogna arrivare con la certezza che ogni pallone può essere decisivo”. Il tecnico del Milan si è espresso così sui problemi offensivi della sua squadra. Come noto, la dirigenza è già alla ricerca di un nuovo bomber per il post Ibrahimovic e Giroud.

Calciomercato Milan, scelto il grande bomber

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 🚨#Milan, serve un grande Bomber: chi fra questi sarebbe perfetto per la squadra di #Pioli ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 11, 2022

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, il grande bomber scelto per l’attacco del Milan è Darwin Nunez con il 37,2% dei voti. Segue Icardi (29,5%) e chiudono Scamacca con il 17,9% e Jovic del Real Madrid (15,4%). Il nuovo gioiello del Benfica fa già gola alle big italiane e ai top club europei, con una concorrenza che si preannuncia spietata per i rossoneri. La scelta dei tifosi, invece, è già fatta.