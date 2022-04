Juventus, il big è un mistero: Inter e Milan fiutano l’occasione

Nella Juventus che ragiona sul futuro la posizione di un big è piuttosto in bilico: può essere una chance per Inter e Milan

Con qualche difficoltà, la Juventus ha ottenuto ciò che voleva dalla trasferta di Cagliari, ossia i tre punti. Di rimonta, i bianconeri di Allegri hanno centrato un successo pesantissimo, per ripartire dopo il ko con l’Inter e rafforzare il quarto posto. Addirittura, con il pari del Milan con il Torino, posizionandosi al momento a -6 dalla vetta.

Se l’eventuale rincorsa scudetto, in un torneo comunque ancora incertissimo e livellato verso il basso, appare tuttavia ai limiti dell’impossibile, le gare conclusive possono servire ad Allegri e soci per mettere le basi per l’anno prossimo. Quando cioè ci si attenderà una Juventus protagonista da subito nella lotta scudetto e capace di competere ad alti livelli in Europa. In chiave di mercato, per questo, si riflette su chi saranno i giocatori destinati a restare e costituire la base su cui innestare nuovi acquisti, e su chi invece dovrà andare via. Qualche addio pesante è già all’orizzonte, ma anche altri potrebbero essercene, di piuttosto inattesi.

Juventus, giallo sul rinnovo di Cuadrado: Inter e Milan alla finestra

La ‘Gazzetta dello Sport’ riferisce del ‘rebus’ Cuadrado. Al momento, la Juventus non ha fretta per i rinnovi dei contratti in scadenza. Nemmeno per quello del colombiano, che pure continua a confermarsi fondamentale in campo e fuori per i bianconeri. All’esterno potrebbe essere recapitata una offerta al ribasso, con un biennale a 2,5 milioni a stagione e opzione per il terzo anno. Il giocatore potrebbe accettarla, ma occhio a una possibile nuova rottura. A quel punto, l’opportunità a parametro zero per altre big italiane sarebbe ghiotta, per un calciatore di 34 anni ma ancora in grado di essere decisivo. Marotta potrebbe rivolgere nuovamente il suo sguardo verso Torino pregustando un altro colpaccio dalla sua ex squadra, ma un profilo del genere tornerebbe utile, eccome, anche al Milan.