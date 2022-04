Inzaghi lo fa fuori: addio certo in estate! Ecco l’assist per Dybala

Cambierà l’attacco dell’Inter nel prossimo mercato estivo. Arriva la decisione di Inzaghi: sarà ceduto, Marotta pianifica l’assalto Dybala

L’Inter riprende con vigore la corsa in campionato e dà continuità alla fondamentale vittoria dell’Allianz Stadium della scorsa settimana contro la Juventus.

Il 2-0 con il Verona nel catino dei 60 mila di San Siro avvicina i campioni d’Italia alla vetta della classifica, complici anche i passi falsi delle rivali Milan e Napoli Il destino per la lotta scudetto è tornato adesso nelle mani di Simone Inzaghi: vincendo tutte le restanti partite, compreso il recupero col Bologna, l’Inter si fregerebbe della seconda stella e del secondo titolo consecutivo. Il tecnico piacentino ha ritrovato il miglior Dzeko in attacco con l’assenza per squalifica di Lautaro Martinez, oltre a un Perisic incontenibile dopo qualche settimana nel quale il croato aveva tirato il fiato.

Anche Correa ha dato dei segnali incoraggianti verso la ricerca della migliore condizione nel reparto offensivo, dove Inzaghi per la seconda volta consecutiva non ha utilizzato Alexis Sanchez. L’attaccante cileno non ha collezionato minuti né contro la Juve né sabato nell’anticipo con il Verona (nell’ultima mezz’ora di gara Perisic e Calhanoglu si sono alternati al fianco di Dzeko) e sembra ormai scivolato indietro nelle gerarchie del mister ex Lazio. ‘El Niño Maravilla’ non ha brillato nell’ultimo periodo e ha perso sempre più posizioni nel rooster offensivo dei nerazzurri.

Calciomercato Inter, Inzaghi ha deciso: Sanchez via in estate

Un suo addio a questo punto a fine stagione appare scontato – scrive ‘Tuttosport’ – con le esclusioni di Sanchez da parte di Inzaghi che si sposano con la volontà della dirigenza di privarsi del giocatore e dare ossigeno al monte ingaggi. L’ex Manchester United e Barcellona percepisce uno stipendio da 7 milioni di euro netti, quasi 10 lordi nel contratto in scadenza nel giugno 2023: assegno pesante che Marotta e Ausilio andrebbero a liberare in vista del prossimo mercato estivo.

Tesoretto che, unito anche alla cessione del connazionale Vidal, potrebbe consentire all’Inter di pianificare l’assalto a Dybala senza rinunciare magari a Lautaro Martinez nel reparto d’attacco di Inzaghi. Sanchez non farà parte dell’Inter del futuro: l’addio del ‘Niño’ alla Milano nerazzurra appare ormai certo.