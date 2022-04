Niente Inter per Lukaku: il top club lo prende a prezzo dimezzato

Lukaku è intenzionato a lasciare il Chelsea, nel quale è tornato solo l’estate scorsa dietro un investimento di 115 milioni. Nel suo futuro potrebbe però non esserci l’Inter

Romelu Lukaku vuole lasciare il Chelsea dove è da tempo ai margini. Il suo desiderio sarebbe quello di tornare all’Inter, alla quale avrebbe già dato una disponibilità ad abbassarsi il suo ingaggio che è di 12 milioni più bonus.

I nerazzurri riflettono, ben sapendo che servirebbe l’ok dei ‘Blues’ – o meglio della nuova proprietà, ancora non nota – al prestito secco e quello di Zhang al reinserimento nel monte ingaggi di uno stipendio molto importante come quello del belga. E ricordiamo che stavolta l’Inter non potrebbe usufruire dei benefici del Decreto Crescita. 8-9 milioni netti equivarrebbero a 16-18 lordi… L’operazione grande ritorno è comunque aria fritta, almeno per il momento. Più concreta, invece, sembra la pista che conduce al Paris Saint-Germain, che dalla prossima stagione potrebbe essere allenato da Antonio Conte.

Secondo ‘But Psg’ Lukaku è già stato proposto ai parigini e lo stesso classe ’93 di Anversa gradirebbe molto la destinazione, a maggior ragione se dovesse ritrovare il suo ‘mentore’. Ad ora il club dell’emiro ha altre priorità, ma con l’addio di Mbappe e l’uscita di Icardi sarebbe pressoché obbligato l’acquisto di un nuovo centravanti. Conte spingerebbe senz’altro per l’acquisto dell’ex interista, che il Psg – stando alla medesima fonte – potrebbe acquistare a ‘soli’ 50 milioni di euro, praticamente a meno della metà di quanto è costato al Chelsea l’estate scorsa.