Inzaghi ora sogna lo scudetto: l’Inter gli regala un’altra firma

Ora l’Inter è tornata ad essere padrona del proprio destino, con Inzaghi che potrebbe centrare il suo primo scudetto: una firma in regalo

Con gli stop inattesi di Milan e Napoli i nerazzurri tornano ad avere tutto nelle proprie mani: in caso di vittoria contro il Bologna, infatti, ritornerebbe al primo posto in classifica.

Lo favorita per lo scudetto, a questo punto del campionato, torna ad essere l’Inter. Per Simone Inzaghi si tratterebbe del primo tricolore da quando siede in panchina, un trofeo tanto agognato fin dai tempi della Lazio. La società meneghina, nel frattempo, gli sta già preparando dei regali in caso di vittoria della Serie A: nuova firma in arrivo.

Calciomercato Inter, Inzaghi sorride | Scudetto e rinnovo di Perisic un po’ più vicini

Tra i desideri di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione c’è anche il rinnovo di Ivan Perisic, uno dei giocatori più determinanti all’interno della rosa nerazzurra. L’esterno croato, che anche contro il Verona è stato l’uomo partita, ha un contratto in scadenza al prossimo 30 giugno e senza un prolungamento lascerebbe Milano a costo zero.

Secondo quanto riportato da ‘InterLive.it’, le trattative per il rinnovo di contratto con l’Inter sarebbero entrate nel vivo e l’accordo sembra essere ancora più vicino. La volontà della società meneghina è quella di proseguire anche nella prossima stagione con Robin Gosens e Ivan Perisic sulla corsia di sinistra. Due esterni di caratura internazionale che possono garantire qualità e corsa anche nei prossimi anni. Il rinnovo di Perisic, per questo, è di stretta attualità.