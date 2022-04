Prestazione mostruosa: il prezzo raddoppia | Inter e Milan nei guai

Valutazione raddoppiata rispetto all’inizio della stagione: il gioiello della Serie A potrebbe allontanarsi dall’Italia, si complicano i piani di Inter e Milan

Il Milan sbatte contro il muro del Torino e vede avvicinarsi i cugini dell’Inter in classifica. La lotta per lo scudetto si fa sempre più incerta, considerando il passo falso del Napoli al ‘Maradona’ contro la Fiorentina.

Niente da fare ancora per l’attacco rossonero, al secondo 0-0 consecutivo dopo il pareggio di San Siro della scorsa settimana con il Bologna. Giroud e compagni non sono riusciti a trafiggere l’attenta retroguardia di Juric, guidata per l’ennesima volta da un un Gleison Bremer praticamente impeccabile nel corso di tutti i 90 minuti di gioco.

Altra prestazione mostruosa per il difensore brasiliano, autore di diversi interventi decisivi nel posticipo contro il Milan. Bremer non è nuovo a partite del genere e ha ribadito la propria caratura davanti a un’altra big dopo le eccellenti prove sciorinate nei mesi scorsi anche contro Inter, Juventus e Napoli. Senso della posizione, cattiveria agonistica ed eleganza negli interventi: il prototipo del centrale moderno e che fa gola giustamente alle grandi d’Italia e fuori dal Belpaese.

Calciomercato Inter e Milan: adesso servono 40 milioni per Bremer

Non è un mistero infatti l’interesse concreto dell’Inter per il giocatore, con i nerazzurri che al momento restano in vantaggio nella corsa al suo cartellino. Ma occhio anche al pressing proprio del Milan, senza dimenticare i sondaggi dalla Premier League e in particolare del Liverpool dell’estimatore Klopp. Cairo intanto si frega le mani e pregusta l’asta per il suo gioiello dopo il rinnovo dei mesi scorsi fino al 2024. Partito da una valutazione di circa 20 milioni a inizio stagione, adesso per strappare Bremer al patron del ‘Toro’ ci vorranno almeno 40 milioni di euro stando al quotidiano ‘La Stampa’.

Un investimento oneroso ma certamente in linea con il valore e le potenzialità mostrate nel campionato in corso dal ‘muro’ del Torino. La caccia al miglior difensore della Serie A (se non il migliore) è ufficialmente partita, con il prezzo del brasiliano che lievita sempre di più dopo l’ultima e granitica performance al cospetto del Milan. Cifre da capogiro che potrebbero allontanare Bremer dall’Italia in favore dei più facoltosi club stranieri.