Addio Inter, saluta la Serie A e raggiunge Klopp 

Brutto colpo per l’Inter che potrebbe arrivare sul mercato la prossima estate

Sebbene i tanti obiettivi e il lavoro assiduo dei dirigenti portato avanti negli ultimi mesi, non sarà un mercato semplice per l’Inter quello di questa estate. Ovviamente il finale di stagione potrebbe dare una mano al club nerazzurro, che in caso di bis scudetto potrebbe ricevere un impulso importante anche sul piano economico.

E’ certo che l’Inter ha in mente di fare qualche ritocco in ogni reparto, iniziando dalla porta dove André Onana è stato già ingaggiato e diverrà un nuovo calciatore nerazzurro a partire dal prossimo 1° luglio. In difesa tutto dipenderà dalle uscite, con Stefan de Vrij principale indiziato a lasciare la retroguardia in virtù di un contratto in scadenza nel giugno 2023.

A centrocampo i dirigenti interisti dovranno intervenire soprattutto sulle seconde linee, visto che il trio Barella-Brozovic-Calhanoglu non dovrebbe andare incontro a cessioni inaspettate. Possibili movimenti invece in attacco, dove il nome di Lautaro Martinez resta il più caldo in uscita sebbene lo stesso club non vorrebbe privarsi del centravanti argentino.

Calciomercato Inter, su Bremer torna il Liverpool

Uno dei principali obiettivi del mercato dell’Inter rimane Gleison Bremer. Il difensore brasiliano a fine stagione lascerà il Torino, che per il suo cartellino ha fissato una valutazione pari a 25 milioni di euro dopo il rinnovo di contratto che le due parti aveva siglato giusto qualche settimane fa sino al 2024. Una sorta di passaggio obbligatorio per consentire proprio ai granata di far cassa con la sua cessione e non rischiare di portare il contratto all’ultimo anno prima della scadenza.

Mettendo a segno una cessione illustre in difesa, l’Inter potrebbe permettersi di sborsare una cifra importante per Bremer. Il vero ostacolo potrebbe però riguardare la concorrenza sul mercato, soprattutto in Premier League. Come riferito da ‘GOAL’, il Liverpool di Klopp sarebbe pronto a tornare alla carica per il centrale del Torino. Lo stesso difensore di recente ha lanciato un assist ai nerazzurri sostenendo di preferire un sistema difensivo a tre uomini, ma l’eventuale assalto dei ‘Reds’ e la prospettiva di giocare al fianco dell’idolo van Dijk potrebbe mettere fuorigioco la strategia pensata da Marotta ed Ausilio.