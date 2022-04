Dall’Inter alla Juve, scelta fatta per Nunez: destinazione trovata

C’è un attaccante che a suon di gol sta facendo letteralmente impazzire mezza Europa. Anche le big di Serie A ci pensano ma spunta la grande favorita

Il mercato estivo non è poi così lontano e i top club italiani, ma non solo, sono da tempo già al lavoro per potenziare i rispettivi organici. Un grande fascino ed enorme attenzione li catturano come sempre gli attaccanti ed in questo senso anche la stagione 2021/22 sta mettendo in luce alcuni talenti importanti in rampa di lancio, pronti a cambiare realtà. Tra i migliori dell’attuale annata spicca certamente Darwin Nunez, bomber classe 1999 che sta macinando gol su gol con la maglia del Benfica.

L’uruguaiano, in Italia accostato in diverse occasioni a Juventus, Milan e Inter, ha già messo a referto ben 31 reti in 36 apparizioni stagionali tra coppe e campionato, andando peraltro in gol per 5 volte anche in Champions League, dove proverà a ribaltare con il suo Benfica la sconfitta casalinga nei quarti di finale d’andata per mano del Liverpool. I suoi gol sono quindi fondamentali per la stagione del club lusitano che già pregusta il grande affare estivo in caso di cessione.

Calciomercato niente Italia per Nunez: PSG grande favorito per il bomber

La concorrenza spietata e le cifre piuttosto alte che aleggiano intorno a Nunez pongono le italiane in una posizione di svantaggio. Il West Ham peraltro ci aveva già provato in inverno senza successo, mentre per il prossimo futuro oltre anche alle attenzioni di Manchester United e Chelsea, si fa forte la pressione del solito Paris Saint Germain.

Secondo quanto sottolineato da ‘The Athletic’ proprio il PSG sarebbe il grande club favorito ad acquistare Nunez per una cifra faraonica. I parigini dovranno però prima di tutto andare a capire come si concluderà la vicenda legata a Kylian Mbappe diviso tra permanenza con un maxi rinnovo, e il sogno Real Madrid a parametro zero. L’arrivo di Nunez all’ombra della Torre Eiffel risulterebbe evidentemente legato anche alla partenza del fuoriclasse francese.