CMIT TV | “Scambio Fiorentina-Napoli”: l’annuncio in diretta

Arrivano le parole di Andrea Bruno Savelli sulla Fiorentina alla CMIT TV. Ecco le sue dichiarazioni dalla situazione portiere a Castrovilli

Si parla anche di Fiorentina alla CMIT TV. Il lavoro di Vincenzo Italia sta permettendo alla Viola di sopperire alla partenza di Dusan Vlahovic. La squadra toscana, domenica pomeriggio, ha fatto una grande partita, fermando così la corsa del Napoli.

Alla CMIT TV per parlare di Fiorentina è intervenuto Andrea Bruno Savelli: “Mi auguro che possa arrivare in Europa League, ma la vedo dura – esordisce – Qui però è cambiato il vento, abbiamo la proprietà più ricca, la città è fantastica e lo merita”.

Situazione portieri – “Terracciano gioca sicuramente meglio coi piedi, ma para anche meglio. Dragowski a Firenze si è sempre dimostrato abbastanza meritevole. E’ spettacolare, ma la verità è che ha dei limiti. E’ molto giovane e potremo anche rimpiangerlo, ma io non avrei un secondo di dubbio a fare lo scambio Dragowski-Meret e darei anche un conguaglio al Napoli. O andrei su Carnesecchi, la certezza è che Terracciano è più forte, un buonissimo portiere a cui affiancherei un ragazzo giovane“.

Fiorentina, da Italiano a Castrovilli: le dichiarazioni di Savelli

Super Italiano – “Allenatore straordinario, la cosa più convincente è che riesce ad ottenere il massimo dai suoi calciatori – prosegue Savelli – Lui allena i calciatori, Igor non è un caso se è migliorato. Biraghi, che comunque continua a sbagliare troppi cross, è migliorato molto. Ha migliorato tutto, a memoria così ricordo solo Prandelli alla Fiorentina e Nils Liedholm”.

Castrovilli ritrovato – “E’ un giocatore che s’è perso, perché ha avuto tantissimi problemi fisici. Non so che problemi fisici abbia avuto, sicuramente sono superati. E poi ha avuto un’evoluzione tattica, lui in Primavera faceva il trequarti, sembrava Aquilani. Lui si è trasformato in un grande numero 8, un interno di centrocampo capace di far legna, velocità impressionante e buona tecnica. Nelle ultime partite è stato sempre tra i migliori, poi si sacrifica tanto e arriva stanco in zona gol”.