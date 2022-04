Contatto Dybala-Milan: “Il giocatore ha una simpatia per i rossoneri”

Alessandro Jacobone, opinionista legato al mondo Milan, ha parlato del futuro di Paulo Dybala, attaccante argentino della Juventus di Massimiliano Allegri

Il futuro di Paulo Dybala, attaccante argentino in forza alla Juventus fino alla fine della stagione, potrebbe continuare a legarsi al campionato italiano.

L’ex giocatore del Palermo, anche nella sfida contro il Cagliari di Walter Mazzarri, è stato l’ispiratore del gol vittoria firmato da Dusan Vlahovic. Nel frattempo c’è la questione legata al calciomercato ed alla prossima casacca che Dybala vestirà nella sua carriera. Si è parlato tanto di possibili destinazioni estere, in particolare in Spagna, ma attenzione alla soluzione italiana. Nelle ultime settimane si sono susseguiti i rumors in merito ad un possibile approdo all’Inter di Beppe Marotta, ma nelle ultime ore stanno salendo anche le quotazioni del Milan di Paolo Maldini.

Dybala-Milan, parla Jacobone

Intervenuto ai microfoni della CMIT TV, live tutti i giorni su Twitch, Alessandro Jacobone, opinionista vicino al mondo Milan, ha parlato proprio del futuro di Paulo Dybala accendendo una vera e propria speranza per i tifosi milanisti: “Ho saputo che è vero che Dybala ha una simpatia per i rossoneri. Il giocatore ha voglia di dimostrare e vuole togliersi qualche sassolino dalla scarpa, i rossoneri gli hanno dato ascolto. Si tratta di una telefonata esplorativa fra l’entourage ed il Milan, ma la società ha intrapreso una strada di un certo tipo sul tema degli ingaggi. Comunque, Dybala sarebbe più attratto dai colori rossoneri, poi non si sa mai. La ruota gira, ma se dovesse arrivare un Dybala mi piacerebbe, proprio per il messaggio agli avversari, per la tifoseria, è proprio una situazione che bisogna monitorare, anche se sappiamo bene che il Milan ha tanti acquisti da fare”.